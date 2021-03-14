В Госдуме предложили наградить Большунова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил представить к государственной награде лыжника Александра Большунова. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению чиновника, россиянин показал высокие результаты, несмотря на гонения, притеснения и обвинения. «Человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха», — добавил Свищев.

14 марта завершился последний этап Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов второй раз подряд победил в общем зачете и получил «Большой хрустальный глобус».

За неделю до этого в немецком Оберстдорфе закончился чемпионат мира. Большунов стал лучшим по количеству завоеванных медалей. На его счету золото, два серебра, и одна бронзовая награда.