Большунов отреагировал на предложение представить его к госнаграде

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на предложение представить его к государственной награде. Его слова приводит ТАСС.

Большунов заявил, что был бы рад получить награду за свои достижения в уходящем сезоне. «Я особо об этом не думаю. Но, как говорится, куй железо, пока горячо. Если это правда, то почему бы и нет», — добавил спортсмен.

14 марта член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил представить лыжника к государственной награде. По мнению политика, россиянин показал высокие результаты, несмотря на гонения, притеснения и обвинения.

В этом сезоне Большунов стал лучшим лыжником Кубка мира. Он второй раз подряд победил в общем зачете и получил «Большой хрустальный глобус». Кроме того, на прошедшем чемпионате мира россиянин стал лучшим по количеству завоеванных медалей. На его счету золото, два серебра и одна бронзовая награда.