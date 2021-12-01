Россиянин взорвал соседа в лифте из-за шумного ремонта

В Иркутске 50-летний мужчина заложил самодельную бомбу в лифт, чтобы отомстить соседу

В Иркутске 50-летний житель многоквартирного дома на улице Маршала Конева заложил самодельную бомбу, чтобы отомстить соседу за шумный ремонт. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета (СК).

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Взрыв в многоэтажке произошел днем 30 ноября. В этот момент 30-летний недруг мужчины, заложившего взрывное устройство, ехал в лифте. В результате подъемник начал бесконтрольное движение на уровне шестого этажа и на третьем остановился, так как, по предварительной информации, сработали тормоза. Россиянина доставили в городскую больницу с различными телесными повреждениями.

По данным Telegram-канала Shot, сосед пострадавшего устал от постоянного шума ремонтных работ, проводившихся в квартире поблизости, и решил избавиться от проблемы необычным способом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. «В ходе обысков в квартире и гараже подозреваемого обнаружены и изъяты различные предметы, интересующие следствие. Решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

Днем ранее сообщалось, что лифт сорвался в одном из жилых домов Иркутска. Находившийся внутри мужчина получил ушиб ног.