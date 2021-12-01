Кремль отреагировал на угрозы Лукашенко остановить транзит газа в Европу

Песков: в Кремле не хотели бы рассуждать о прекращении Белоруссией транзита газа

В Кремле не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Белоруссией транзита российского газа в Европу. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на эту тему, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, к жесткой контрриторике белорусского лидера привело «беспрецедентное и агрессивное давление», оказываемое некоторыми странами Запада на Минск. Москва рассчитывает, что ей не придется срывать обязательства по поставкам газа перед Евросоюзом, отметил Песков. Он сообщил, что Лукашенко не согласовывал свое заявление с Москвой, а все сказанное является «позицией президента Белоруссии, суверенного, независимого государства».

В интервью РИА Новости Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы. Белорусский лидер считает, что закрытием границы Польша нанесет ущерб себе, поскольку не сможет покупать энергоносители у России. Впервые о возможности перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и прекратить транзит российского газа в Европу Лукашенко заявил 11 ноября.