В Москве началась церемония прощания с Александром Градским

В Москве началась церемония прощания с музыкантом Александром Градским. Траурное мероприятие проходит в столичном театре «Градский холл», сообщает РИА Новости в среду, 1 декабря.

Церемония продлится до 12:00. Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в 13:30.

В театре «Градский холл» артист семь лет, с момента его основания, прослужил художественным руководителем. Власти передали Градскому здание в 1991 году для создания музыкального театра.

Александр Градский умер в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Музыканту было 72 года.

В дискографии Градского более 40 альбомов, он также работал в качестве музыканта и композитора над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф». В 2010-х исполнитель стал одним из наставников в телепроекте «Голос».