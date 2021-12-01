Диетолог назвала запрещенные при болезнях сердца продукты

Диетолог и эндокринолог Анна Коновалова рассказала, от каких продуктов стоит отказаться людям с болезнями сердца. Она призвала исключить из рациона жирные и сладкие продукты, сообщает РИА Новости.

Коновалова назвала жирные сорта мяса и птицы, жирные молочные продукты и продукты глубокой переработки запрещенными при болезнях сердца. «ВОЗ рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10 процентов от общей суточной калорийности рациона, трансжиры — до одного процента», — подчеркнула она.

Кроме того, в день стоит есть не более пяти граммов соли в сутки. Диетолог также призвала уменьшить долю продуктов с большим количеством добавленных сахаров до 5-10 процентов от суточной калорийности. «К ним относится не только сахар, но и мед, варенье, джемы, сиропы, концентрированные соки», — отметила врач.

Медик добавила, что пациентам со слабым сердцем необходимо включать в меню не менее 500 граммов овощей и фруктов в день, а также цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена. Не меньше двух-трех раз в неделю следует употреблять рыбу и морепродукты.

Ранее диетолог Светлана Панченко раскрыла последствия полного отказа от кофе. Она заявила, что регулярное употребление этого напитка негативно отражается на печени, поджелудочной железе и артериальном давлении.