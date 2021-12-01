В Греции обнаружили руины описанного Гомером в «Илиаде» древнего города

Группа археологов нашла руины древнего города недалеко от порта Агиокампос в Греции, возле подножия горы Мавровуни, на участке простирающемся до скалистых берегов северного Эгейского моря, сообщается в журнале Heritage Daily. Они считают, что это город Мелибойя, который описывал древнегреческий поэт-сказитель Гомер в «Илиаде».

Ученые обнаружили строения эллинистического периода, возведенные из алебастра и местного камня. Они сделали вывод, что что город был построен около III-II веков до н.э. Среди архитектурных элементов, на которые наткнулись специалисты, оказались антаблемент — горизонтальное перекрытие над колоннадой, пять капителей в дорическом стиле, мраморная ножка скамейки, две сделанные из мрамора головы детей, основание статуи и части колонн.

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Также были найдены железные гвозди, фессалийские и македонские бронзовые монеты, наконечники стрел, бронзовые кольца, а также глиняные лампы, сосуды для питья и фрагменты амфор. Среди находок команда также обнаружила запечатанные плитки с именами владельцев керамических магазинов.

Но больше всего археологов заинтересовала плитка с надписью «MELIVOIAS», которую они связали с Мелибойей — древним городом и полисом в Фессалии, который упоминал Гомер во Второй Песне «Илиады». Там он перечислял все греческие города, участвовавшие в кампании против Трои при царе Агамемноне. До сих пор место расположения Мелибойи оставались загадкой для ученых.

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