Российский фондовый рынок резко вырос по итогам основной торговой сессии на Московской бирже в среду, 1 декабря. Индекс Мосбиржи приблизился к отметке в 4000 пунктов, завершив торги на уровне в 3959,29 пункта (плюс 1,77 процента). Индекс РТС вырос на 2,51 процента, до 1687,12 пункта.

«Голубые фишки» Мосбиржи показали значительный рост. Больше всего подорожали акции TCS Group (плюс 4,58 процента, до 7440 рублей за штуку), «Газпрома» (плюс 4,5 процента, до 349,28 рубля) и Сбербанка (плюс 4,39 процента, до 328,82 рубля). В минусе оказались бумаги «Полиметалла» (минус 1,42 процента, 1337,5 рубля) и «Полюса» (минус 1,07 процента, 14 018,5 рубля).

Нефтяные котировки выросли перед заседанием стран ОПЕК+ 2 декабря, на котором может быть отменено решение о наращивании добычи из-за опасений последствий распространения нового омикрон-штамма коронавируса. В 18:45 московского времени нефть марки Brent торговалась по 71,31 доллара за баррель (плюс три процента), марки WTI — по 68,19 доллара (плюс 3,04 процента). Газовые фьючерсы стоили 1130 долларов.

Курс доллара составил 73,92 рубля (минус 0,15 рубля), курс евро — 83,88 рубля (минус 0,09 рубля). Биткоин стоил 58 440,5 доллара (плюс 1,49 процента).

Компании «Роснано» удалось избежать дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 миллиарда рублей. Инвесторы опасались задержек с выплатой, поскольку бонды не были обеспечены государственными гарантиями. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил от госкомпании средства на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии «2Р-01».