Доктор Комаровский дал прогноз по эффективности вакцин против омикрон-штамма

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале «Доктор Комаровский» собрал главную информацию про омикрон-штамм коронавируса. Медик призвал граждан дождаться итогов исследований нового штамма, а также дал прогноз о снижении эффективности имеющихся вакцин против данной мутации.

«На сегодня мы можем точно сказать одно: ПЦР-тесты, которые выявляют дельту, альфу и остальные [штаммы], могут выявлять и омикрон-штамм. На сегодня ни на один [другой] вопрос никаких реальных, точных ответов нет», — подчеркнул Комаровский. Врач пояснил, что в настоящий момент соответствующие исследования уже проводятся.

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Ответы на вопросы о вакцинах будут даны уже через полторы недели, полагает телеведущий. Еще через месяц-полтора должна поступить информация о заразности в сравнении с более ранними мутациями, способности этого варианта заражать привитых и непривитых, реальной тяжести заболевания и наличии дополнительной симптоматики.

Однако самым актуальным вопросом, по мнению Комаровского, остается эффективность вакцин против этой мутации. Несмотря на то, что точный ответ еще не дан, многие ученые, чьему мнению телеведущий склонен доверять, считают, что, скорее всего, основные на сегодня вакцины на несколько процентов снизят свою эффективность, но сохранят результат. «Вакцины по-прежнему будут профилактировать не симптоматическую болезнь, а тяжелую форму болезни, то есть вакцины по-прежнему будут защищать от реанимаций. Поэтому вакцинироваться продолжаем. Это крайне актуально», — заключил доктор.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма коронавируса. По словам специалиста, вероятно, понадобится коррекция вакцин. Врач добавил, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако он не исключает и того, что новые варианты COVID-19 будут переноситься легче, чем дельта-штамм.