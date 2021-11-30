Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственный способ защиты от омикрон-штамма коронавируса в беседе с «Общественной службой новостей», сообщает РИА Новости.

«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70 процентов больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30 процентов. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация», — сказал он. По словам специалиста, вероятно, необходима коррекция вакцин.

Врач добавил, что любая последующая мутация коронавирусной инфекции будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако он не исключает того, что новые варианты COVID-19 будут переноситься легче, чем дельта-штамм.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

