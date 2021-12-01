Госсекретарь США пообещал учесть Россию при утверждении новой концепции НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о факторах, которые будут учитываться при составлении новой стратегической концепции НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен отметил, что в последний раз подобный документ составлялся в 2010 году, когда мир выглядел совсем иначе. Он рассказал, что тогда Россия еще упоминалась как партнер, а тема Китая не затрагивалась. Помимо этого, он добавил, что сейчас есть всевозможные новые вызовы и угрозы, в особенности в киберпространстве, а также гибридные конфликты и проблемы в космосе.

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Американский дипломат подчеркнул, что Россия все так же остается в центре озабоченности НАТО, как и проблема терроризма. Он отметил, что основной фундамент альянса — обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами.

Ранее Блинкен провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили сотрудничество в вопросах поддержки Украины против «российской агрессии» и контроля над вооружениями. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Блинкен и генсек НАТО обсудили значимость продолжения консультаций и единства альянса по разным вопросам, включая поддержку Украины против агрессии со стороны России. Кроме того, стороны рассмотрели подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности.

