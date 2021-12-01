Украина назвала точку невозврата в отношениях с Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал точкой невозврата признание Белоруссией Крыма частью России. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Интерфакс — Украина».

«Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым — это не поле для компромиссов», — сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина уже считает Белоруссию потенциальным источником угрозы. «По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны», — отметил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минску не требуется принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма частью РФ.