Лавров заявил о ненужности законов о признании Крыма

Глава МИД РФ Лавров: Белоруссии не нужно принимать дополнительные законы о признании Крыма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Белоруссии не требуется принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма частью РФ, передает ТАСС.

Журналисты спросили главу МИД, что нужно предпринять, чтобы Минск формализовал признание Крыма.

«Для этого не надо ничего делать. Никаких законов принимать не надо. У Белоруссии не просто дипломатические отношения с РФ, а союзнические отношения. Но даже и странам, у которых нет такого формата отношений с РФ, не требуется никаких специальных законодательных актов принимать», — сказал Лавров.

По его словам, если страна взаимодействует с Россией, то «она автоматически должна признавать, что Россия имеет свою территорию», на которую распространяются полномочия властей РФ.

«Если кому-то это было не до конца понятно, то президент [Белоруссии Александр] Лукашенко ясно сказал, что Крым — часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году», — заявил Лавров.

Ранее Лукашенко признал Крым российским. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, если Минск действительно признает полуостров частью РФ, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.