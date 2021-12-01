На Украине предложили НАТО усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Он призвал объединить усилия Украины и НАТО для сдерживания России «от дальнейших агрессивных действий» и предложил государствам-членам Североатлантического альянса ужесточить санкции в отношении Москвы, а также укрепить оборонные возможности Киева.

«Украина активно работает с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических мер и мер безопасности. Он направлен на то, чтобы предотвратить использование Россией худшего сценария действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже», — заявил глава МИД.

Кулеба также проинформировал представителей НАТО об обострении ситуации в Донбассе и опроверг информацию о подготовке Киевом наступательной операции в регионе. По его словам, украинское руководство остается приверженным политико-дипломатическому пути урегулированию конфликта и готово продолжать работу в рамках трехсторонней контактной группы и «нормандского формата».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. По ее данным, численность группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) там достигает 125 тысяч человек.