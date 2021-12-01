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Россиянка раскрыла способы заполучить лучшие места в самолете без доплат

Часто путешествующая россиянка посоветовала бронировать места в самолете за сутки
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Фото: Shutterstock

Часто путешествующая россиянка раскрыла два способа, как бесплатно получить лучшие места в самолете. Хитростями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор блога напомнила, что некоторые авиакомпании разрешают пассажирам самостоятельно выбирать место при онлайн-регистрации, которая открывается за сутки. «Ставите будильник ровно за сутки, заранее изучаете схему самолета — и быстро бронируете нужное [место]!» — посоветовала россиянка.

Еще один вариант подходит в случае, если при регистрации система сама распределяет места среди пассажиров. Девушка порекомендовала проходить процедуру ближе ко времени вылета — по ее словам, самые непопулярные места выдаются первыми, а «хорошие» остаются на потом.

«Если до конца регистрации осталось часов семь, и вам не понравилось место, которое вам дали, то можно нажать кнопку «завершить», и через час-полтора пройти регистрацию заново. Ваше место освобождается, и у вас появляется еще один шанс получить что-то получше», — дала рекомендацию путешественница.

Ранее в октябре британская блогерша раскрыла способ бесплатно заполучить дополнительное кресло в самолете. Так, во время онлайн-регистрации необходимо выбрать два места на 13-м ряду: одно в проходе, другое у иллюминатора, оставив кресло посередине свободным. По словам девушки, большинство пассажиров не захотят сидеть между двумя незнакомыми людьми. К тому же из-за суеверий многие люди боятся бронировать место на этом ряду.

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