Названы причины переброски украинской армии в Донбасс

Украинскую армию перебросили в Донбасс из-за грядущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Таким образом Запад начал глобальную информационную провокацию против Москвы к переговорам двух лидеров. Такую причину назвал телеканалу «360» глава Бюро военно-политического анализа (БВПА) Александр Михайлов.

«С нашей точки зрения, сейчас раздувание темы вторжения России на Украину — это глобальная медиапровокация [против России], которая разыгрывается Западом», — заявил Михайлов. При этом переброска украинских войск в Донбасс происходит по-настоящему, и цель этого маневра — спровоцировать Россию на ответ, добавил он.

Политолог считает, что Запад пытается вынудить российскую армию нанести несколько ударов по пограничной территории Украины и подать это в СМИ как акт агрессии Москвы против Киева. То или иное развитие ситуации в конечном итоге повлияет на позицию и повестку Путина и Байдена на грядущих переговорах. И только после встречи двух лидеров произойдет разрядка, уверен Михайлов.

Киев же в будущих переговорах между Соединенными Штатами и Россией преследует свой интерес, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений», — сказал Лавров.

О стягивании украинских войск в Донбасс утром 1 декабря рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в регионе находится более половины всего состава Вооруженных сил Украины.