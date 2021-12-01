Евросоюз призвали обсудить обязательную вакцинацию от коронавируса

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе призвала Европейский союз (ЕС) обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса. Слова политика передает ТАСС.

«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС», — уточнила глава ЕК.

Ранее бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что в Европе следует признать сертификаты граждан, вакцинированных от COVID-19 российским препаратом «Спутником V». К такому же шагу в отношении европейских Pfizer и Moderna он призвал Россию.

На данный момент в странах Евросоюза официально одобрены вакцины от компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Еще в конце августа фон дер Ляйен сообщала, что в Европе полностью привито более 70 процентов населения, то есть 250 миллионов человек.