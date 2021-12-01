В Евросоюзе призвали признать сертификаты России о вакцинации

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что сертификаты граждан, вакцинированных от COVID-19 российским «Спутником V», следует признать в Евросоюзе, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России, написал он в Facebook.

«ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со “Спутником” должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России. Нельзя допустить нового закрытия границ», — призвал Ушаков.

Ранее в Евросоюзе рассказали о проверках вакцины «Спутник V». Представитель регулятора Фергюс Свини заявил, что эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) продолжают оценку российского препарата. Свини пообещал проинформировать, когда эксперты перейдут к следующему этапу исследований.