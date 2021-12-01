Созданы убивающие рак наночастицы с цитокинами

Российские ученые создали полимерные наночастицы, убивающие рак. Эти частицы связаны с противоопухолевым белком TRAIL DR5, который вызывает гибель клеток. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

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TRAIL является цитокином, который взаимодействует с пятью клеточными рецепторами. При связывании с двумя из них — DR4 и DR5 — запускаются сигналы апоптоза, то есть программируемой клеточной смерти. Однако три остальных рецептора тормозят передачу сигналов или вовсе блокируют их. Кроме того, сам организм может не вырабатывать достаточно цитокинов, чтобы подавить рост опухоли, а искусственно введенный TRAIL быстро выводится из организма.

Исследователи создали модифицированные цитокины, которые с большей вероятностью свяжутся с рецепторами DR4 или DR5. TRAIL DR5 нацелен на DR5, и этот модифицированный цитокин доставляется к органу-мишени наночастицами, состоящими из амфифильных (то есть обладающими одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами) полимеров.

В водном растворе молекулы полимера самопроизвольно формируют наноразмерные сферические частицы с гидрофильной поверхностью и гидрофобным ядром. Эти сферы захватывают внутрь себя молекулы либо переносят их на поверхности. Размер каждой частицы достигает около 200 нанометров, а сама сфера несет на себе несколько молекул противоопухолевого цитокина TRAIL DR5-B. В общей сложности на один миллиграмм наночастиц приходится до пяти микрограмм белка.