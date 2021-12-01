Россиян предупредили о подорожании квартир перед Новым годом

«Известия»: средние цены на квартиры в декабре могут вырасти до 5%

Девелоперы в беседе с «Известиями» предупредили россиян о подорожании квартир в декабре, прямо перед Новым годом.

По мнению генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, к росту цен приведет ажиотажный спрос на недвижимость в крупных городах. Эксперт считает, что средние цены на квартиры могут вырасти до пяти процентов до конца года. Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в свою очередь заявил, что застройщики начнут регулировать клиентский поток повышением стоимости в случае, если в декабре увеличатся продажи.

Также он отметил, что на фоне новостей о новом штамме коронавируса начали снижаться фондовые рынки и, как следствие, цены на нефть. В случае продолжения этой тенденции рубль продолжит дешеветь, что, в свою очередь, приведет к тому, что россияне активнее станут скупать недвижимость, в свете чего на нее возрастут цены.

Ранее в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) назвали города с самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями. Наиболее доступными оказались новостройки в Ингушетии — в среднем их стоимость составила 28,5 тысячи рублей за квадратный метр. В Дагестане квадратный метр стоит 30,9 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии — 32,7 тысячи рублей, в Псковской области — 38,8 тысячи рублей, а в Марий Эл — 39 тысяч рублей.