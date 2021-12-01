Девушка устроила фальшивую свадьбу с другим в надежде вернуть бывшего

Пользовательница TikTok под ником @dieschaklin устроила фальшивую свадьбу и фотосессию с другим в надежде привлечь внимание бывшего возлюбленного и вернуть его. Своей историей она поделилась в видео.

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Девушка рассказала, что специально наняла свадебного фотографа и выложила кадры с «женихом» в социальные сети, чтобы ее бывший молодой человек приревновал и написал ей. Однако, как призналась пользовательница, план провалился: мужчина посмотрел сторис в Instagram, но никак на них не отреагировал.

Ролик набрал почти полтора миллиона просмотров и множество комментариев. Одна пользовательница написала, что однажды сделала то же самое, и ее молодой человек вернулся. «Все, что нужно для счастья, — немного сумасшедших леди», — заключила она. Другая добавила: «Надо было выкладывать фото с предложением, а не со свадьбой, тогда бы он написал».

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