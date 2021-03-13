Юрист из Москвы раскрыл способ отбирать подарки у бывших

Юрист из Москвы Александр Тюфанов раскрыл способ отбирать подарки у бывших возлюбленных. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам Тюханова, при покупке подарка надо оплатить его картой и сохранить чек. После расставания можно собрать эти чеки, пойти с ними в полицию и заявить о краже.

«Если полиция установит тот факт, что у вас находится вещь, и будет доказано, что именно он [партнер] ее приобретал за свои средства, то в зависимости от суммы будет наказание», — заявил Тюханов.

Он добавил, что к нему за помощью обращались как мужчины, так и женщины, но в целом обращений не очень много. Обычно речь идет о подаренных драгоценностях или технике.

В марте 2020 года житель Санкт-Петербурга через полицию потребовал от бывшей возлюбленной вернуть подаренный им iPhone. Мужчина утверждал. что дал девушке смартфон на время. Во время последней встречи они поссорились и он попросил вернуть телефон, но девушка отказалась и перестала выходить на связь. Она утверждала, что телефон был ей подарен и что документы и гарантия на технику хранятся у нее.