В Совфеде отреагировали на угрозы Кулебы Минску из-за признания Крыма

Сенатор Цеков заявил, что Украина начала антибелорусскую программу до признания Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина давно проводит антибелорусскую программу вместе с западными странами, в том числе с США, и уже показала недружеские отношения с Белоруссией. Так сенатор отреагировал на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Минску из-за признания Крыма, пишут «Известия».

«Вот эти угрозы, которые мы слышим от Кулебы, уже не могут наполниться еще каким-то другим содержанием, потому что, еще раз повторю, антибелорусский курс Украина взяла еще с прошлого года», — подчеркнул Цеков.

По его словам, Киеву стоит осмыслить решения властей некоторых стран, заявляющих о признании Крыма составной частью России.

В свою очередь сенатор Ольга Ковитиди назвала слова Кулебы политическим «недержанием» и очередным популистским словоблудием, которое не сможет решить проблемы украинского народа.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал точкой невозврата признание Крыма частью России. По его словам, в настоящее время страна считает Белоруссию потенциальным источником угрозы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским де-факто и де-юре. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Минску не требуется принимать никаких дополнительных законов для признания Крыма частью РФ.