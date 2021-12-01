Ивлееву и Элджея заподозрили в воссоединении

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вызывала слухи о воссоединении с бывшим супругом, рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Она опубликовала в своих Instagram-сторис фотографию артиста.

Пару заподозрили в воссоединении после того, как Ивлеева разместила снимок Элджея, на котором он запечатлен с рэперским жестом в салоне внедорожника Mercedes-Benz G-класс. Блогерша лаконично подписала фотографию: «Йоу». Поклонники пары начали делиться домыслами в социальных сетях о возможном совместном будущем пары.

Ранее Ивлееву разочаровала песня Элджея об их разводе. Блогершу удивила реакция бывшего супруга на расставание пары: по ее мнению, рэпер «мог бы что-нибудь поинтереснее написать».

Ивлеева подтвердила расставание с Элджеем в августе 2021 года. Она призналась, что до сих пор любит рэпера, однако понимает, что их отношения становятся похожими на общение брата и сестры.

Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк поженились в 2019 году. Слухи о трудностях в паре впервые появились в конце 2020 года, но тогда блогерша опровергала их.