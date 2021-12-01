Предсказано лидерство Apple на рынке смартфонов

Apple вернула себе второе место на рынке смартфонов, но может стать лидером сегмента. Об этом сообщается в отчете аналитической компании TrendForce.

По информации специалистов, в третьем квартале года лидером рынка осталась компания Samsung, которая имеет долю 21,2 процента. На второй позиции расположилась Apple с долей 15,9 процента, на третьей — Oppo, получившая 15,7 процента. Далее следуют китайские производители Xiaomi и Vivo, имеющие долю 13,7 и 10,5 процента соответственно.

Аналитики предсказывают, что благодаря рождественским распродажам и интересу потребителей к линейке iPhone 13, к концу года Apple выйдет на первое место по поставкам смартфонов. В этом случае Samsung займет вторую позицию, остальные бренды останутся на тех же местах.

Также источники TrendForce сообщили, что в первой половине 2022 года Apple усилит свои позиции в сегменте недорогих смартфонов. Инсайдеры отметили, что компания выпустит компромиссный телефон iPhone SE, который получит поддержку 5G. По оценке специалистов, американский IT-гигант выпустит около 30 миллионов iPhone SE в 2022 году.

В середине ноября специалисты TrendForce предположили, что рынок смартфонов вернется к уровню до пандемии в 2022 году. Основными драйверами роста называют большое количество потребителей, которые собираются обновить свое устройство, и восстановление рынка от последствий локдауна.