Набиуллину сравнили с легендарным премьером Великобритании

Глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина действует так же решительно, как легендарный премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которую называли «железной леди». Соответствующие сравнение предложил глава ВТБ Андрей Костин, пишет РБК.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от очередного заседания ЦБ, где может быть вновь повышена ключевая ставка, он указал, что ориентируется на заявления Набиуллиной. «Мы считаем так, как считает Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала. Мы считаем, что повысится. Мы считаем, что 8,5 процента, надеемся, что это предел будет», — пояснил Костин.

Глава ЦБ 30 ноября заявила, что сохранение ставки на уровне в 7,5 процента маловероятно. «Мы будем рассматривать от нуля до 100 [базисных пунктов], мы в этом диапазоне будем рассматривать решение [по ключевой ставке]», — пояснила она. Набиуллина также указала, что Центробанк по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию в стране к цели в 4 процента к концу 2022 года.

С политикой регулятора, выступающего за рост ставок, поспорил российский миллиардер Олег Дерипаска. «Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение», — заявил он. По мнению миллиардера, нынешний уровень ставок не позволяет добиться этого. По мнению Дерипаски, сейчас нужно наращивать предложение, вливать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

