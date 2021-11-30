Дерипаска поспорил с Центробанком об инфляции

Российский миллиардер Олег Дерипаска вновь раскритиковал политику Центробанка за повышение ставок и поспорил с ЦБ об инфляции и ставках. Его слова приводит РБК.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение», — констатировал он. Дерипаска считает, что при нынешних ставках никакого роста предложения не будет. Он уверен, что сейчас нужно наращивать предложение, вливать деньги в логистику, чтобы товары «двигались быстрее».

Ранее Дерипаска объявил, что рассуждения руководства Центробанка о том, что регулятор не может отвечать за темпы экономического роста, являются не более чем враньем. По мнению бизнесмена, следует сделать ЦБ ответственным не только за монетарную политику, но и за экономический рост страны.

Дерипаска неоднократно призывал расширить мандат Центробанка, полагая, что в таком случае регулятор будет вынужден изменить способ борьбы с инфляцией. Миллиардер настаивает на резком снижении ключевой ставки, которая обеспечит кредиты реальному сектору экономики.