Российский миллиардер обвинил Центробанк во вранье

Рассуждения руководства Центробанка о том, что регулятор не может отвечать за темпы экономического роста, являются не более чем враньем. Об этом на заседании «Столыпинского клуба» заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, передает РИА Новости.

«Они говорят "мы не можем" — ну, вранье. Долговой рынок — серьезный инструмент для обеспечения», — подчеркнул он. По мнению бизнесмена, следует сделать ЦБ ответственным не только за монетарную политику, но и за экономический рост страны.

После этого представители регулятора смогут в ручном режиме, через регистрацию эмиссии, регулировать темпы роста. Поможет им в этом полная осведомленность о проектах, которые финансируются банками. Как напомнил Дерипаска, Центробанк не просто имеет полную информацию, его представители находятся почти в каждом совете директоров банков.

Дерипаска неоднократно призывал расширить мандат Центробанка, полагая, что в таком случае регулятор будет вынужден изменить способ борьбы с инфляцией. Миллиардер настаивает на резком снижении ключевой ставки, которая обеспечит кредиты реальному сектору экономики.

В конце сентября он призвал новый состав Госдумы рассмотреть такой законопроект в первую очередь, однако обсуждения таких изменений не ведется. В Центробанке повышение ставки объясняют ростом инфляции выше целевых значений, а также усилением инфляционных ожиданий.

