Немецкий конкурент перегнал Tesla

Tesla проиграла конкуренцию в Европе автопроизводителю Volkswagen. Немецкий гигант перегнал ее по продажам электромобилей в европейском регионе и по итогам первого полугодия 2021-го занял 26 процентов рынка. Как сообщает CNBC, в пользу Volkswagen играет узнаваемость бренда, местное производство и более низкие цены.

Самый популярный электромобиль компании — хэтчбек ID.3, стоимость которого стартует от 40 тысяч долларов (чуть менее трех миллионов рублей). Еще одна востребованная модель внедорожника, ориентированного на мировой рынок, ID.4 была представлена в сентябре 2020 года. Однако лидерство Volkswagen может быть недолгим, поскольку Tesla к концу года намеревается открыть собственную фабрику.

С другой стороны, в глобальном масштабе Volkswagen пока отстает от Tesla: за три квартала текущего года Tesla поставила 627 тысяч электромобилей, а Volkswagen только 293 тысяч. Однако у немецкого концерна большие планы на будущее: в ближайшее десятилетие он намерен выпустить новые полностью электрические автомобили.

Позиции Tesla на мировом рынке могут потеснить и азиатские производители. Например, китайский XPeng недавно представил внедорожник для международного рынка. Модель G9 стала четвертой серийной моделью электромобилей компании. Конкурент Tesla планирует запустить автомобиль в Китае в третьем квартале 2022 года. Компания также нацелена на захват международного рынка.