Китайский конкурент потеснил Tesla

Китайский производитель электромобилей XPeng, являющийся конкурентом Tesla, представил свой новый внедорожник для международного рынка и потеснил электромобильного гиганта, сообщает CNBC.

Новый внедорожник G9 стал четвертой серийной моделью электромобилей компании XPeng. Конкурент Tesla планирует запустить автомобиль в Китае в третьем квартале 2022 года. При этом компания также нацелена на захват международного рынка. «G9 — это первая модель, которая была задумана и разработана как для международного, так и для китайского рынка», — отметил соучредитель XPeng Генри Ся.

Электромобиль G9 станет первой моделью XPeng, которая будет оснащена полуавтоматической системой вождения XPeng Xpilot 4.0. Она будет помогать водителю во всем, от запуска двигателя до парковки и вождения. По данным TechCrunch, компания планирует запустить электромобиль в Китае в третьем квартале 2022 года. При этом на европейском рынке модель станет доступной только после 2023 года. Конкурент Tesla ранее выпустил внедорожник G3 и две модели седанов — P7 и P5.

XPeng не торопилась с выходом на мировой рынок. В качестве первого иностранного рынка компания выбрала Норвегию, где уже стартовали продажи внедорожника G3 и седана P7. В Норвегии продажи электромобилей достигли рекордного уровня. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), электромобили составили 77,5 процента всех новых автомобилей, которые были проданы в сентябре 2021 года. Популярность электромобилей в Норвегии связана с желанием страны полностью отказаться от эксплуатации машин на бензиновых и дизельных двигателях к 2025 году.

Также китайская компания занята разработками не только привычных электромобилей. В октябре XPeng представила прототип автомобиля, который способен летать. Устройство получило название HT Aero, его проектированием занимается дочерняя компания XPeng. Визуально автомобиль напоминает модель электромобиля Xpeng P7: машина в форм-факторе седана имеет три двери и два посадочных места, электрический двигатель и винты для взлета. Авто оснащено системой автопилота, которая может оценивать окружающую обстановку на дорогах и в воздухе. По словам представителей корпорации, HT Aero будет рассчитана на полеты на небольшой высоте.