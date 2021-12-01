Бесхозную недвижимость в России научились находить в тысячи раз быстрее

Росреестр: сервис «Умный кадастр» находит объекты без владельцев в две тысячи раз быстрее

В Росреестре представили сервис «Умный кадастр» для оперативного поиска бесхозного жилья. Система автоматически определяет отсутствие информации об объектах в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), сообщается на сайте организации.

Нейросети и алгоритмы пространственного анализа научились распознавать контуры построек, определять категорию недвижимости и проверять наличие сведений в ЕГРН или Государственном адресном реестре. Если данные о владельцах не обнаружены, сервис уведомляет об этом Росреестр.

В тестовом режиме «Умный кадастр» уже запустили в Республике Татарстан, Пермском и Краснодарском краях и Иркутской области. В Росреестре отметили, что система находит и фиксирует неучтенные объекты примерно в две тысячи раз быстрее, чем это делается в ручном режиме или во время очных проверок.

По статистике ведомства, в ЕГРН отсутствует около десяти процентов сведений о недвижимости и почти 46 миллионов построек не имеют официальных правообладателей. В Росреестре рассчитывают, что после внедрения сервиса во всех регионах России удастся получить данные о 17 миллионах объектов.

Сотрудники организации предупредили, что без зарегистрированных сведений люди не могут продать или передать по наследству недвижимость. Кроме того, отсутствие данных в ЕГРН часто становится причиной нарушения прав граждан и мешает финансированию строительства в регионах.

Ранее россиян уведомили о растущей волне мошенничества с недвижимостью. В Финансовом университете при правительстве РФ выяснили, что количество таких афер в стране ежегодно увеличивается на восемь процентов, а раскрывают их все реже. Чаще всего нелегальные сделки заключают на рынке вторичной недвижимости.