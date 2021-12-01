Российская нефть за год подорожала почти в два раза

Средняя цена Urals в ноябре составила $79,68 за баррель по сравнению с $43,32 годом ранее

Средняя цена нефти российской марки Urals в ноябре составляла 79,68 доллара за баррель, за год нефть подорожала почти в два раза, по сравнению с 43,32 доллара годом ранее, сообщили в Министерстве финансов.

В январе-ноябре средняя цена составляла 68,66 доллара за баррель, тогда как в аналогичный период годом ранее речь шла о 41,04 доллара. Низкая база прошлого года связана с коронавирусным кризисом и развалом сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в марте 2020-го.

В конце ноября Счетная палата в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 года сообщила, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов по итогам первых трех кварталов текущего года увеличилась, на них пришлось более трети общих поступлений в казну — 34,5 процента. Это на 5,3 процентного пункта выше, чем год назад.

При этом замглавы Минэнерго Павел Сорокин спрогнозировал, что через десять лет качество добываемой в России нефти сильно снизится, и почти все запасы перейдут в категорию трудноизвлекаемых.