В России обвинили Украину в давлении на семьи военнослужащих

Заставляя офицеров ВСУ указывать все данные ближайших родственников в специальных анкетах, репрессивный украинский режим фактически оказывает давление и держит в заложниках семьи военнослужащих, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он, а также доктор военных наук Константин Сивков отметили, что власти страны опасаются перехода военных на сторону России в случае конфликта.

В Telegram-канале WarGonzo появилась информация о том, что офицерам ВСУ, находящимся в части Донецкой области, подконтрольной Украине, раздали анкеты, где необходимо указать данные родственников для эвакуации в случае войны с Россией. Собеседники «Ленты.ру» уверены: это не акт заботы о военных, а завуалированное давление на их семьи.

Новоформатные заложники

«По всей видимости, власти собирают данные о родственниках для того, чтобы в случае, если военные захотят перейти на сторону России, оставить у себя рычаги давления, — уверен Сивков. — И эта новость указывает нам сразу на два момента. Во-первых, Украина совершенно не уверена в своих вооруженных силах. А во-вторых, все-таки страна рассчитывает начать военные действия в ближайшее время».

Марков уточнил, что давление на семьи военных оказывает все-таки не Украина, а «украинский репрессивный режим», «хунта», пришедшая к власти и удерживающая ее незаконным путем политического террора в отношении населения.

«Они просто взяли семьи своих военнослужащих в заложники, — считает политолог. — Дело в том, что практика показала: во время событий в Крыму 87 процентов военных Украины перешли на нашу сторону. И 95 процентов сотрудников других силовых структур, таких как прокуратура, МВД, служба безопасности. Конечно, полагаю, что сейчас, ввиду активных пропагандистских действий, этот процент снизился. Тем не менее, могу предположить, что в случае начала боевых действий 70 процентов захотели бы перейти на нашу сторону».

И именно на этом этапе, по словам Маркова, ключевым становится то, на чьей территории находятся семьи военнослужащих. Если в областях, подконтрольных России, то они спокойно могут выбирать свою сторону — страна не использует такие методы, как давление на родственников.

«Но совсем другое, если они окажутся под контролем террористов, — подчеркнул Марков. — Известно, что во время боевых действий 2014-2015 годов десятки офицеров отказывались выполнять преступные приказы, за что были расстреляны. Главным инструментом принуждения в этой грязной войне на Донбассе, сопровождавшейся ужасными преступлениями против человечности, стали именно угрозы семьям военнослужащим. И действующая власть хочет сохранить этот инструмент».

Единственным выходом для России при таком развитии событий политолог считает скорейшее взятие под контроль крупных городов, откуда мобилизована большая часть военных. Потому что отсутствие такого контроля заставит людей воевать из страха за своих родных.

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