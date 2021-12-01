Украине предрекли поражение в случае войны с Россией

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предрек Украине поражение в случае войны с Россией. По его мнению, украинские войска не готовы к масштабному конфликту, пишет Gazeta.pl.

Ходжес полагает, что для ведения боевых действий с Москвой им потребуются сильная артиллерия, высокомобильные механизированные силы, способные быстро реагировать на российские удары с разных направлений.

По словам генерала, успехом для Украины было бы причинение серьезных потерь России, чтобы вынудить ее отступить, однако в настоящее время Киев не способен на это.

«Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы. В течение многих лет они участвовали лишь в позиционном конфликте в Донбассе», — резюмировал Ходжес.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины напряженности на российско-украинской границе. Он объяснил текущую ситуацию на границе РФ и Украины грядущей встречей российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. По мнению главы Минобороны, создавая напряженность на границе, Москва пытается «усилить свою переговорную позицию» в диалоге с Вашингтоном.

Байден пообещал провести совместные переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что онлайн-переговоры между российским и американским лидерами могут состояться до конца года.

