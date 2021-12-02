Прокуратура проведет проверку после стрельбы в школе Алтая

В Алтайском крае прокуратура проверит школу после инцидента с выстрелом в голову ученику

Прокуратура Алтайского района проверит соблюдение требований безопасности в школе, где ученик 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову восьмикласснику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ученика госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Следственном комитете заявили, что проведут доследственную проверку инцидента. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стрельба произошла 1 декабря у здания школы в селе Алтайское.

Ранее 27 ноября сообщалось, что в новосибирской школе пятиклассник пытался напасть на сверстника и учителя во время урока. В местных СМИ появились публикации о том, что школьник набросился на одноклассника с ножницами, но учителю удалось защитить ребенка, поэтому никто не пострадал.