Взорвавшего соседа в лифте россиянина арестовали

В Иркутске арестовали мужчину, который заложил самодельную бомбу в лифт

В Иркутске арестовали мужчину, который взорвал соседа в лифте многоквартирного дома. Ему предъявили обвинение в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. По версии следствия, 30 ноября из-за личной неприязни к другому жильцу россиянин разместил в лифте самодельную бомбу и запустил ее, когда сосед зашел в кабину. В итоге произошел хлопок, пассажир получил ранения и был доставлен в больницу.

Вскоре выяснилось, что объектом внимания мужчины на самом деле был отец пострадавшего. Во время обысков в квартире и гараже злоумышленника нашли «различные предметы, интересующие следствие». В итоге мужчину заключили под стражу, его арестовали до 30 января 2022 года.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Маршала Конева. По предварительным данным, заложив бомбу, мужчина хотел отомстить соседу за шумный ремонт. В результате взрыва подъемник начал бесконтрольно двигаться на уровне шестого этажа и на третьем остановился.