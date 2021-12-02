Панарин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерс», у Панарина гол и результативный пас

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 2 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин. Он также сделал результативную передачу.

Соотечественник Панарина Игорь Шестеркин, игравший в воротах «Рейнджерс», сделал 33 сейва. Голкипера признали первой звездой встречи.

Панарин в нынешнем сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате. Россиянин забросил шесть шайб и сделал 17 результативных передач.