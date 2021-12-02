Археологи нашли в Арзамасе необычные могилы монахов XVII века

В Арзамасе, расположенном в Нижегородской области, археологи нашли останки монахов, погребенных в XVII веке. В могилах на месте бывшего храма «Спас на проломе», лежали два скелета. Об этом сообщает Межрегиональный центр археологических исследований (МЦАИ) на своей странице в Facebook.

Археологи смогли идентифицировать останки монахов по необычному погребальному обряду. Под их головами лежали кирпичи, которые, согласно христианским традициям, символизировали каменную подушку. По данным специалистов, залог загробного спасения заключался в аскетизме, в связи с чем «подушку» использовали как предмет «смирения плоти». Подобные «аскетические подвиги» широко распространены в житиях святых.

В МЦАИ отметили, что большинство таких захоронения относится к XII-XIII векам, они были найдены также в Киеве, Пскове, Москве, Смоленске, Великом Новгороде и Старой Рязани. В XVI-XVII веках каменную подушку практически перестали класть под головы. «В этой связи арзамасская находка является в некотором смысле событием уникальным для этого периода», — уточнили археологи.

В заключение специалисты рассказали, что попытаются восстановить облики «найденных индивидов» по методам советского антрополога Михаила Герасимова.

Ранее археологи при раскопках в Арзамасе сделали неожиданное открытие, подтверждающее, что много веков назад в этом месте была средневековая крепость. Ее основание связывают с походом царя Ивана Грозного на Казань (1552 год).

Позднее также стало известно, что в этой крепости специалисты неожиданно раскопали редчайший нательный крест, относящийся, возможно, к середине XVII века. На нем изображен святой Никита-бесогон, который изгоняет дьявола.