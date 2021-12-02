Китай призвал США и ЕС отказаться от менталитета холодной войны

США и Европейский союз (ЕС) должны способствовать укреплению стабильности в мире. Такое мнение высказал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от менталитета холодной войны и начать привносить в мир больше положительной энергии. По его словам, стороны должны придерживаться принципов открытости и сотрудничества в международных отношениях.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что использование идеологический линий для формирования маленьких групп негативно влияет на мир и стабильность на планете. Он заявил, что от подобной политики больше вреда, чем пользы.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин назвал Китай постоянным вызовом для США. В частности, по его словам, китайские испытания гиперзвукового оружия дестабилизируют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава Пентагона также заявил, что Вашингтон готов поддержать возможности других стран по сдерживанию Пекина.