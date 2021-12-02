Названы советы при выборе смартфона

При покупке смартфона необходимо обратить внимание на размер экрана, производительность и аккумулятор. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

В первую очередь специалист рекомендовал ориентироваться на тип и размер экрана: «Именно с ним пользователь взаимодействует чаще всего». По словам Догадина, оптимальным является дисплей с диагональю около 6,2 дюймов с разрешением Full HD. Матрицы IPS более дешевые и отличаются натуральной цветопередачей, при этом у более дорогих AMOLED-экранов высокая скорость отрисовки и пониженное электропотребление.

Процессор и набор памяти Догадин назвал факторами, которые будут влиять на производительность телефона. По совету специалиста, лучше покупать девайс, имеющий минимум 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. «При выборе смартфона рекомендуем изучить тесты производительности в бенчмарках, посмотреть тест-обзоры», — заметил эксперт. Лучше всего приобрести гаджет, который кроме основной камеры также имеет сверхширокоугольную и камеру с оптическим зумом.

Представитель «Связного» отметил, что устройство с более хорошим аккумулятором дольше работает на одном заряде. В этой связи Догадин рекомендовал покупать Android-смартфоны с аккумулятором емкостью от 4000 миллиампер-часов и iPhone в версии Max.

«При выборе любой техники, прежде всего нужно отталкиваться от своих потребностей и возможностей. Благодаря динамичному развитию рынка смартфонов, можно выбрать качественные устройства в любом ценовом сегменте», — заключил специалист.

В конце августа специалисты Роскачества рассказали о выборе смартфона для ребенка. Эксперты составили рейтинг девайсов для детей, согласно которому лучшим аппаратом стал Xiaomi Poco F3 со 128 гигабайтами встроенной памяти.