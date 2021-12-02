Экс-канцлер Австрии прокомментировал уход из политики

Бывший канцлер Австрии Курц рассказал о планах на жизнь после ухода из политики

Бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц, ранее заявивший об окончательном решении уйти из политики, прокомментировал свои дальнейшие планы на жизнь. Цитату приводит ТАСС.

Курц рассказал, что он будет больше времени проводить с ребенком и семьей, а также посвятит себя «новым профессиональным задачам». Экс-канцлер не раскрыл, о чем именно идет речь.

Он добавил, что благодарен за свою работу в политике и особо подчеркнул, что многому научился за эти 10 лет. «Завтра (3 декабря) я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии. В течение последующих недель сложу с себя все политические функции», — заключил Курц.

Ранее доверенные лица политика подтвердили, что причиной ухода канцлера из политики стало рождение сына. Его преемником на посту председателя партии, возможно, станет министр внутренних дел Карл Нехаммер.

Перемены во внутренней политике страны происходят на фоне обвинений, которые предъявляют Курцу. 18 ноября Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности, поскольку политика подозревают в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Сам бывший канцлер приветствовал лишение неприкосновенности для завершения расследования против него. Свою вину политик не признает и утверждает, что его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.