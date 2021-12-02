Бывший канцлер Австрии решил полностью уйти из политики

Бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил об окончательном решении уйти из политики. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Доверенные лица политика сообщили газете, что причиной стало рождение сына. Преемником Курца на посту председателя партии, возможно, станет министр внутренних дел Карл Нехаммер. Экс-канцлер сделает официальное заявление в течение нескольких часов.

Ранее Национальный совет Австрии лишил Курца депутатской неприкосновенности. Его подозревают в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этом сам бывший канцлер приветствовал лишение неприкосновенности для завершения расследования против него. Свою вину политик не признает и утверждает, что его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.

Согласно версии следствия, с 2016 по 2018 год Минфин Австрии использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не были помечены как рекламные объявления.