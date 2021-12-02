Россиянам напомнили про ограничения в период новогодних каникул в Крыму

СМИ: для въезда в Крым в период новогодних каникул нужен будет ПЦР-тест

Российским туристам, которые собираются посетить Крымский полуостров в период новогодних каникул, напомнили о действующих в регионе антиковидных ограничениях. Об этом пишет E1.RU.

В первую очередь — для въезда на территорию Крыма на любом виде транспорта (на машине, автобусе, поезде или самолете) необходимо иметь ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Кроме того, для заселения в отели, санатории и гостевые дома потребуется QR-код, подтверждающий факт прививки или перенесенного заболевания, или медотвод с отрицательным анализом на коронавирус.

Без этих документов также невозможно будет попасть на экскурсии, в музеи, театры, кинотеатры, торгово-развлекательные центры, рестораны и кафе. Несмотря на введенные ограничения, работа заведений общественного питания ограничена до 23:00 — это же правило распространяется и на пункты питания в санаториях и пансионатах.

«В этом году у нас будет укороченный праздничный вечер: в фуршетной зоне до 21 часа, в ресторане a la carte — до 23 часов. Но в парке мы нарядим наши вековые сосны, поэтому все отдыхающие смогут поднять бокалы с шампанским "под елочкой", как полагается», — рассказал представитель одного из крымских отелей.

Ранее в декабре россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Так, большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям.