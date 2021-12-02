Глава UFC Уайт заразился коронавирусом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает MMA Fighting.

По словам функционера, он заразился во время поездки к родственникам. Американец отметил, что сейчас коронавирус диагностирован практически у всех членов его семьи.

Уайт рассказал, что пошел сдавать тест после того, как потерял обоняние и вкус. Он также отметил, что чувствует себя хорошо, но пока будет находиться на карантине. Кроме того, американец заявил, что прошел вакцинацию.

В августе этого года Уайт высказался о возможном введении обязательной вакцинации для бойцов UFC. Функционер заявил, что никогда не будет принуждать спортсменов делать прививку от коронавируса.