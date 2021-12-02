У Градского обнаружили неоплаченные налоги на полмиллиона рублей

После смерти у Александра Градского нашли долги по налогам на 523 тысячи рублей

У скончавшегося музыканта Александра Градского после смерти обнаружили неоплаченные налоги на полмиллиона рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что долг артиста составляет 523 тысячи рублей. Наибольшие суммы (363, 67, 21 и 2 тысячи рублей) связаны с его московской недвижимостью. Сумма долга по земельному налогу достигла 27 тысяч, а по транспортному — 43 тысячи.

«Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество», — пояснил адвокат Андрей Алешкин.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».