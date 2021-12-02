Главного судмедэксперта Оренбургской области арестовали по делу о мошенничестве

В Оренбурге обвиняемого в мошенничестве судмедэксперта Андрея Громова отправили в СИЗО

Главного судмедэксперта Оренбургской области Андрея Громова арестовали по ходатайству следствия. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает Ленинский районный суд Оренбурга.

По данным суда, обвиняемый на время расследования уголовного дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ и 285 («Превышение должностных полномочий») УК РФ отправлен в СИЗО — до 29 января 2022 года. Адвокатам, ходатайствовавшим о домашнем аресте для своего клиента, было отказано.

По данным источника Ленты.ру в правоохранительных органах, Громов его подельники создали целый бизнес на телах погибших — вынуждали родственников усопших заключать договоры на косметику для трупов и другие услуги.

В среду, 1 декабря, оперативники ФСБ при поддержке спецназа пришли с обысками в судебно-медицинский морг. Оперативные мероприятия проводились в траурном зале и в отделе по оформлению документов. В это время спецназ обеспечивал безопасность сотрудников, контролируя периметр.

Андрей Громов возглавлял ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» региона с 2006 по 2010 годы. Позже поступили жалобы, что он вынуждает экспертов заставлять родственников подписывать договоры. После проверки прокуратуры его сняли с должности. Сменивший его на посту чиновник в 2020-м ушел на пенсию, и Андрей Громов вновь возглавил бюро.