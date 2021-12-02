Ближайший соратник бывшего канцлера Австрии уйдет в отставку

Министр финансов Австрии Гернот Блюмель, который является ближайшим соратником бывшего канцлера республики Себастьяна Курца, объявил об уходе в отставку после решения Курца уйти из политики. Он заявил об этом в четверг, 2 декабря, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что принял решение в связи с рождением второго ребенка, и из-за звучавших угроз в адрес его семьи.

«Окончательная отставка Себастьяна Курца со всех политических постов стала последним ударом для моего окончательного решения. Я решил покинуть политику прежде всего ради моей семьи», — заявил Блюмель.

Ранее о готовности покинуть свой пост заявил федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг.

2 декабря бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил об окончательном решении уйти из политики. Об отставке с поста канцлера Австрии Курц заявил 9 октября. Политик принял такое решение в связи с тем, что в отношении него ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. 18 ноября Национальный совет Австрии лишил его депутатской неприкосновенности.

По версии следователей, с 2016 по 2018 год Минфин страны использовал средства из бюджета «для финансирования исключительно партийно-политически мотивированных, иногда манипулируемых опросов, проводимых компанией по исследованию общественного мнения в интересах политической партии и ее высшего должностного лица». Кроме того, данные опросов появлялись в «австрийской ежедневной газете» и не маркировались как рекламные объявления.

Свою вину политик не признает и утверждает, что его непричастность уже доказала независимая юридическая экспертиза.