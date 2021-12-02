Австрийский канцлер приготовился уйти в отставку

Канцлер Австрии Шалленберг заявил, что готов покинуть пост после ухода Курца из политики

Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что готов покинуть свой пост после решения его предшественника Себастьяна Курца уйти из политики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Политик отметил, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. Решение об этом должно быть принято внутри партии, уточнил он.

РИА Новости со ссылкой на издание Kronen Zeitung уточняет, что в случае отставки Шалленберга новым федеральным канцлером «почти наверняка» будет назначен глава МВД Карл Нехаммер.

Ранее 2 декабря бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил об окончательном решении уйти из политики. Он рассказал, что будет больше времени проводить с ребенком и семьей, а также посвятит себя «новым профессиональным задачам». Экс-канцлер не раскрыл, о чем именно идет речь.