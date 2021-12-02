Леопард ворвался в школьный класс и напал на ученика

Ворвавшегося в школу и напавшего на ученика леопарда заперли в классе

В индийском городе Алигарх, штат Уттар-Прадеш, леопард ворвался в школу, зашел в класс и напал на ученика. Об этом сообщается на сайте телеканала NDTV.

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В среду, 1 ноября, ученик по имени Лаки Радж Сингх зашел в школьный класс перед занятием и обнаружил там леопарда. «Как только я отвернулся, животное напало и укусило меня за руку и спину», — рассказал он. Сингха срочно доставили в больницу, оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

В это время сотрудники школы заперли леопарда в классе и стали смотреть за ним через камеры видеонаблюдения. Директор школы обратился в организацию по защите диких животных и вызвал спасателей, которые вскоре прибыли на место происшествия. Им потребовалось девять часов на то, чтобы поймать хищника и увезти его в безопасное место.

Ранее сообщалось, что жительница индийской деревни Бариджхариа, штат Мадхья-Прадеш, почти километр гналась за похитившим сына леопардом и спасла ребенка, голыми руками отбив его у хищника. Индианка схватила лапу большой кошки и сильно сжала ее.