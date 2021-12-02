Тихановская вновь оказалась в компании самых влиятельных женщин мира

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская вновь оказалась в списке самых влиятельных женщин мира. В топ-25 женщин 2021 года Тихановскую включил журнал Finacial Times.

По мнению авторов рейтинга, политик стала символом надежды и силы для граждан Белоруссии. Тихановская показала себя как ярый защитник демократии и настоящий лидер в борьбе с «авторитарным правителем», действующим белорусским президентом Александром Лукашенко.

В материале журнала Тихановская оказалась в одной компании с актрисой Скарлетт Йохансон, генеральным директором General Motors Мэри Барра, главным экономистом Международного валютного фонда Гитой Гопинат и спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В прошлом году политик также вошла в подобный рейтинг, заняв в нем четвертую строчку. Тогда вместе с Тихановской одной из самых влиятельных женщин в мире назвали вице-президента США Камалу Харрис.

Ранее муж Светланы, белорусский политик Сергей Тихановский, написал песню про борьбу белорусского народа с Лукашенко. В композиции Тихановский призвал белорусов не сдаваться и продолжать противостояние с действующей властью. С мая 2020-го Тихановский находится в СИЗО.

